رانيا يوسف عن إطلالاتها: "احنا جايين ننبسط ونعمل شو" (فيديو)

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت الفنانة رانيا يوسف، في تعليقها على كونها دائمة الجدل بسبب الفساتين التي اعتادت أن ترتديها في المهرجانات وتصدرها لمواقع التواصل الاجتماعي "الحمد لله، إحنا جايين ننبسط، ودي مشاكل شقية ودمها خفيف".

وأضافت "رانيا" في لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي بالتغطية الخاصة لحفل ختام مهرجان الجونة المذاع على فضائية "أون": "المهرجان يعني شو، يعني فساتين ومجوهرات وشياكة وشعر".

وتابعت "أنا مش ببص للحاجات السلبية وشغلي بيتكلم عني، وعيالي بيشجعوني على الشقاوة"، من جانبها قالت ابنة الفنانة رانيا "أنا لابسة الفستان اللي عمل قلبان السنة الماضية، وهي شكلها قمر، وهذه هي السجادة الحمراء".

وكانت ظهرت الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة متألقة حيث ارتدت فستان أسود أنيق.

وآثارت " يوسف" الجدل من خلال ارتداء ابنتها فستان أسود شفاف أثناء تواجدها على الريد كاربت في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

أخبار تهمك

عضو الكلية الملكية: ٣ سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

منذ ساعة و 7 دقيقة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 14 ساعة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سرقة جوائز مهرجان الجونة السينمائي

منذ 35 دقيقة

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

09:01 م

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

06:11 م

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

07:13 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه