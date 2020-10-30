رانيا يوسف عن إطلالاتها: "احنا جايين ننبسط ونعمل شو" (فيديو)

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قالت الفنانة رانيا يوسف، في تعليقها على كونها دائمة الجدل بسبب الفساتين التي اعتادت أن ترتديها في المهرجانات وتصدرها لمواقع التواصل الاجتماعي "الحمد لله، إحنا جايين ننبسط، ودي مشاكل شقية ودمها خفيف".



وأضافت "رانيا" في لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي بالتغطية الخاصة لحفل ختام مهرجان الجونة المذاع على فضائية "أون": "المهرجان يعني شو، يعني فساتين ومجوهرات وشياكة وشعر".



وتابعت "أنا مش ببص للحاجات السلبية وشغلي بيتكلم عني، وعيالي بيشجعوني على الشقاوة"، من جانبها قالت ابنة الفنانة رانيا "أنا لابسة الفستان اللي عمل قلبان السنة الماضية، وهي شكلها قمر، وهذه هي السجادة الحمراء".



وكانت ظهرت الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة متألقة حيث ارتدت فستان أسود أنيق.



وآثارت " يوسف" الجدل من خلال ارتداء ابنتها فستان أسود شفاف أثناء تواجدها على الريد كاربت في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

