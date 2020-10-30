آيتن عامر بفستان أسود في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

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حرصت الفنانة آيتن عامر على حضور فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي والتي حرصت على حضور عدد من أيام المهرجان منذ بدءه.



وارتدت "عامر" في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي فستان أسود متألق وتسريحة شعر انسيابي وميك أب هادئ.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.