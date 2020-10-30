إصابة طالبين في حادث انقلاب بمركز مطاي في المنيا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أصيب طالبين اثنين في حادث انقلاب بالطريق الدائرة بمركز مطاي في المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب توك توك بالطريق الدائري بمركز مطاي، مما تسبب في إصابة كلا من إسلام عمر محمد، 18 سنه، طالب، وطه رمضان محمد، 16 سنه، طالب، مقيمان بمركز مطاي.


تم نقل المصابين إلى مستشفي مطاي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

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