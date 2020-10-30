محمد موسى يناشد محافظ الشرقية التحقيق في وفاة طفلة نتيجة الإهمال الطبي

Advertisements

ناشد الإعلامي محمد موسى، خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" في فضائية "الحدث اليوم"، الدكتورة مموح غراب محافظ الشرقية التحقيق في وفاة طفلة تدعى فرح نتيجة الإهمال الطبي بمستشفى الأحرار بالزقازيق.



وقال عم جمال، والد الطفلة فرح، البالغة من العمر 11 عاما، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بنتي ولدت بعيب خلقي وهو وجود مياه زائدة في الرأس، وكانت تعاني من التهاب فى خلايا المخ قبل حدوث مضاعفات وتدهور حالتها الصحية.



وأضاف: "بنتي دخلت مستشفى المبرة بالزقازيق نتيجة وجود سوائل داخل البطن نتيجة تركيب جهاز شفط المياه الزائدة في المخ، وحالتها تدهورت، وتم تحويلها إلى مستشفى الأحرار لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

