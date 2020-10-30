موسيماني يوجه رسالة إلى رئيس الأهلي

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بمناسبة عيد ميلاده.





وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "عيد ميلاد سعيد للرئيس محمود الخطيب".





وتابع: "أتمنى لك المزيد من السنوات المقبلة يا أسطورة رجل شريف بارك الله فيك".





ويستعد الأهلي لخوض اختبار قوي أمام نظيره طلائع الجيش مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حدد السابع والعشرين من نوفمبر القادم موعدا لإقامة نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي.



