انقذونا.. أهالي قرية السريرة بالفيوم يستغيثون بسبب مصنع للسكر

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عرض الإعلامي محمد موسى مأساة أهالي قرية السريرة بمحافظة الفيوم من تسرب مياه غسيل البنجر الناتج عن أعمال مصنع سكر الفيوم أحد المصانع التي تنتج السكر من البنجر والمقام بمنطقة قصر الباسل بمركز أطسا، ما جعلها تتحول إلى برك ومستنقعات.



وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن مصنع السكر يعد إضافة قوية للفيوم لإنتاج السكر والتشجيع على زراعة البنجر، لكن هناك سلبيات يجب كشفها والعمل على حلها.



وأوضح الأهالي في استغاثتهم أن القرية تحولت إلى برك من المياه الراكدة بسبب تسرب المياه من خزانات المصنع وتسببت في دمار كامل للمنازل المتواجدة بها وغرق تام لجميع شوارعها، مطالبين بسرعة تدخل المسؤولين عن الوحدة المحلية بقصر الباسل لمنع وصول مياه المصنع لهم حتى لا تسبب تلوث وانتشار الأمراض بفصل الصيف.



وناشد "موسى" الدكتورة، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ضرورة حل الأزمة والوقوف على أبعدها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

