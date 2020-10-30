انقذونا.. أهالي قرية السريرة بالفيوم يستغيثون بسبب مصنع للسكر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:27 م
أمنية فوزي
Advertisements
عرض الإعلامي محمد موسى مأساة أهالي قرية السريرة بمحافظة الفيوم من تسرب مياه غسيل البنجر الناتج عن أعمال مصنع سكر الفيوم أحد المصانع التي تنتج السكر من البنجر والمقام بمنطقة قصر الباسل بمركز أطسا، ما جعلها تتحول إلى برك ومستنقعات.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن مصنع السكر يعد إضافة قوية للفيوم لإنتاج السكر والتشجيع على زراعة البنجر، لكن هناك سلبيات يجب كشفها والعمل على حلها.

وأوضح الأهالي في استغاثتهم أن القرية تحولت إلى برك من المياه الراكدة بسبب تسرب المياه من خزانات المصنع وتسببت في دمار كامل للمنازل المتواجدة بها وغرق تام لجميع شوارعها، مطالبين بسرعة تدخل المسؤولين عن الوحدة المحلية بقصر الباسل لمنع وصول مياه المصنع لهم حتى لا تسبب تلوث وانتشار الأمراض بفصل الصيف.

وناشد "موسى" الدكتورة، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ضرورة حل الأزمة والوقوف على أبعدها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

أخبار تهمك

عضو الكلية الملكية: ٣ سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تحديد الموعد النهائي للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يوجه رسالة إلى رئيس الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:13 م

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

06:11 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

عضو الكلية الملكية: ٣ سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا

07:24 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه