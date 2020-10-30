عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: 3 آليات للتصويت في الانتخابات الرئاسية

قال محمد السواعير، الخبير القانوني وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الدستور الأمريكي يتيح للمواطن الانتخاب والتصويت بعد بلوغ سن 18 عامًا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في تغطية خاصة لقناة صدى البلد من نيويورك للانتخابات الرئاسية الأمريكية المتوقع إجراؤها في الثالث من الشهر المقبل، أن كيفية التصويت تكون حسب كل ولاية وحاكمها ومجلسها التشريعي.

ولفت الخبير القانوني وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إلى أن هناك 3 آليات للانتخاب في الولايات المتحدة الأمريكية ، من بينها تصويت مبكر وتصويت بالبريد .

وأكد محمد السواعير أن الانتخاب في ولاية نيويورك لا يتطلب إثبات الهوية الشخصية، بينما بعض الولايات الأخرى تتطلب وجود شاهدًا في عملية التصويت.