موسى: نظام الحمدين الإرهابي لا يؤمن بالأوطان والشعوب

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:22 م
أمنية فوزي
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واصل الإعلامي محمد موسى هجومه على تنظيم الحمدين القطري بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان واضطهاد وتعذيب المعارضين لسياسات تميم القمعية والاستبدادية.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تميم وتنظيم الحمدين الفاسد لا يعترف أساسًا بكلمة الوطن والشعب ولكنهم يسعون في الأرض فسادًا من أجل تنفيذ أجندات ماسونية وصهيونية بحته.

وتابع، "كلموني عن الحريات وحقوق الإنسان هي فين حقوق الإنسان التي تتغنى بها جزيرة الشيطان وأبواق الإرهابية أمثال لوسي الشهيرة بمعتز مطر ونعناعة شو الشهيرة بـ جو شو والطبال محمد ناصر".

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