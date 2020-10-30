التنمية المحلية: نتلقى 39 ألف طلب تصالح يوميا على مستوى المحافظات

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:33 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن أي مواطن يواجه مشكلة في أسعار التصالح يمكنه الإبلاغ على مبادرة "صوتك مسموع" على الرقم 01150606783 وسيتم التواصل مع المسئولين عن المنطقة محل الشكوى.

وأشار "قاسم"، خلال لقا خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان في التعامل مع ملف مخالفات البناء، معلقا: "إحنا فريق واحد في الحكومة".

وأوضح أن هناك لجنة مخصصة للرد على استفسارات قانون التصالح بوزارة الإسكان، لافتا إلى أنه مازال هناك إقبال كبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، لافتا إلى أنهم يتلقون نحو 39 ألف طلب تصالح خلال اليوم على مستوى المحافظات.

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