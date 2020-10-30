مصطفى بكري باكيا: "لن ننساكي يا فلسطين" (فيديو)

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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بكى الإعلامي مصطفى بكري، على الهواء بعد عرض تقرير عن القضية الفلسطينية تحت عنوان، "فلسطين قضية لن تموت".

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة: "لن ننساكي فلسطين، وسندافع عن الأرض والتراب والقدس ولن نمد إيدينا للأعداء، وسندافع عن القدس والمسجد الأقصى".

وتابع الإعلامي قائلا: "المؤامرة على القضية الفلسطينية مستمرة لكننا على يقين إن انتفاضات الشعب الفلسطيني لن تتوقف، منوها إلى أن هناك محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

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