محمد موسى: أردوغان "سلطان الخرفان" يمول الإرهاب تحت ستار الدين

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
شن الإعلامي محمد موسى، هجوما شرسا على الرئيس التركي رجب طيب أروغان، لدعمه المتواصل للإرهاب وتمويله المستمر لتنظيم القاعدة وداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية لضرب استقرار المنطقة.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن أردوغان "سلطان الخرفان" ممول الإرهاب وحامي عصابات حسن البنا وكل أفرعها الإرهابية تحت ستار الدين.

وأتم قائلا: "الديكتاتور الفاشي أردوغان أجاع شعبه وأنفق أموالهم على المرتزقة والإرهابيين من أجل أطماع وأحلام لن تتحقق على دماء ونهب ثروات الشعوب".

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 7 ساعات

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

منذ ساعة و 26 دقيقة

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ يوم

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

تحديد الموعد النهائي للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ 38 دقيقة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عضو الكلية الملكية: ٣ سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:13 م

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

06:11 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

عضو الكلية الملكية: ٣ سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا

07:24 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه