محمد موسى: أردوغان "سلطان الخرفان" يمول الإرهاب تحت ستار الدين

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شن الإعلامي محمد موسى، هجوما شرسا على الرئيس التركي رجب طيب أروغان، لدعمه المتواصل للإرهاب وتمويله المستمر لتنظيم القاعدة وداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية لضرب استقرار المنطقة.



وأضاف موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن أردوغان "سلطان الخرفان" ممول الإرهاب وحامي عصابات حسن البنا وكل أفرعها الإرهابية تحت ستار الدين.



وأتم قائلا: "الديكتاتور الفاشي أردوغان أجاع شعبه وأنفق أموالهم على المرتزقة والإرهابيين من أجل أطماع وأحلام لن تتحقق على دماء ونهب ثروات الشعوب".

