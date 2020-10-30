"لا تخافوا ولكن احذروا".. 3 نهائيات نارية مُحتملة بين الأهلي والزمالك خلال شهرين

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من أهم الديربيات الكروية ليس فقط على المستوي الأفريقي أو العربي، بل على المستوي العالمي حيث يحتل مركزًا متقدمًا بين الديربيات العالمية، نظرًا للجماهيرية الكبيرة للفريقين على مستوي الوطن العربي والقارة السمراء، والتعصب الشديد بينهما، وتحظي دائما مواجهاتهما باهتمام إعلامي كبير.

عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الجماهير المصرية والعربية سيكونوا على موعد مع 3 مواجهات نارية مُحتملة بين الأهلي والزمالك في 3 بطولات مختلفة خلال الأشهر القليلة المقبلة، حال مواصلة الفريقين مسيرتهما بالبطولات المحلية والقارية التي يشاركون فيها خلال ما تبقي من الموسم الحالي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 3 ديربيات محتملة بين الأهلي والزمالك خلال شهرين:-

- نهائي دوري أبطال إفريقيا:

حسم النادي الأهلي تأهله رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجاري بعدما تخطي عقبة الوداد المغربي بالفوز عليه 5 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وأصبح الزمالك على أعتاب الصعود للنهائي الأفريقي، حيث فاز على الرجاء المغربي في لقاء الذهاب بهدف دون رد بالمغرب، وسيلتقي الفريقين في مباراة الإياب يوم 4 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وحال تأهل الزمالك رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا سوف يواجه غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية والتي تقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر المقبل على استاد برج العرب بالاسكندرية.

- نهائي كأس مصر:

الأهلي والزمالك قد يجمعهما نهائي جديد بالموسم الجاري ولكن هذه المرة ببطولة كأس مصر، بعدما وصل الفريقين للدور ربع النهائي للبطولة المحلية هذا الموسم، حيث سيواجه المارد الأحمر فريق أبوقير للأسمدة، بينما يصطدم الفارس الأبيض بفريق إف سي مصر.

وحال مواصلة الفريقين مشوارهما في بطولة كأس مصر، سوف يلتقيان في مواجهة نارية في مباراة نهائي البطولة المحلية والمحتمل إقامتها أوائل شهر ديسمبر المقبل.

- السوبر المحلي:

قمة جديدة قد تجمع الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في بطولة السوبر المحلي والمحتمل إقامتها في شهر يناير المقبل، وذلك حال تتويج أحد القطبين بكأس مصر، وذلك بعدما حسم المارد الأحمر لقب بطولة الدوري الممتاز بالموسم الجاري 2019 – 2020، واحتلال الفارس الأبيض مركز "الوصيف" بالبطولة.

وتنص اللوائح أن يلتقي بطل الدوري مع بطل الكأس في نهائي كأس السوبر المحلي، وحال فوز فريق واحد بالدوري والكأس يلتقي مع "وصيف" الدوري في نهائي السوبر، لذلك سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع "ديربي جديد" حال فوز الأهلي أو الزمالك بلقب الكأس.

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