بدون بطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور)

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ظهرت الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة متألقة حيث ارتدت فستان أسود أنيق.



وآثارت " يوسف" الجدل من خلال ارتداء ابنتها فستان أسود شفاف أثناء تواجدها على الريد كاربت في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.