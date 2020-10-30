تحديد الموعد النهائي للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:01 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المواعيد الجديدة والنهائية لمباراتي الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومباراة النهائي القاري، بعد تأجيلها في وقت سابق.

وأكد "كاف" في بيان رسمي أن تأجيل المباراتين تم بناءًا على طلب من الدولة المستضيفة واتحاد الكرة، فيما يخص البروتوكول الدولي للحد من تفشي وباء كوفيد 19.
موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي:

قرر الاتحاد الإفريقي إقامة مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي يوم الرابع من شهر نوفمبر المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت "جرينتش" وذلك على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي التي أقيمت يوم 18 أكتوبر الجاري على استاد "محمد الخامس" بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله الدولي المغربي أشرف بنشرقي.

وكان مقررًا إقامة مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 24 أكتوبر الجاري، قبل تأجيلها إلى 1 نوفمبر المقبل بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربي، بعدها عاد الكاف وأعلن تأجيل المباراة مجددا بناءًا على طلب رسمي من السلطات المصرية. 

موعد النهائي الأفريقي:
وحدد الكاف يوم 27 نوفمبر المقبل موعدا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والمتأهل من مباراة الزمالك والرجاء المغربي وستقام المباراة في تمام التاسعة مساءا على استاد برج العرب بالاسكندرية.

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