النصر يواجه منتخب الشباب والداخلية استعدادا للموسم الجديد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements



قرر سيد عيد المدير الفني لنادي النصر إقامة مباراتين وديتين خلال الأسبوع الجاري ضمن الاستعداد للموسم الجديد بدوري القسم الثاني 2020/2021.

واستقر النصر علي مواجهة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين يوم الثلاثاء القادم كما سيواجه النصر فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا يوم الاربعاء المقبل

وكان فريق النصر قد استانف تدريباته خلال الأسبوع الماضي ويفاوض النصر أكثر من لاعب لضمهم للفريق خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ يوم

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 28 دقيقة

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

عضو الكلية الملكية: ٣ سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تحديد الموعد النهائي للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ 38 دقيقة

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:13 م

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

06:11 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

عضو الكلية الملكية: ٣ سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا

07:24 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه