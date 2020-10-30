النصر يواجه منتخب الشباب والداخلية استعدادا للموسم الجديد

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قرر سيد عيد المدير الفني لنادي النصر إقامة مباراتين وديتين خلال الأسبوع الجاري ضمن الاستعداد للموسم الجديد بدوري القسم الثاني 2020/2021.



واستقر النصر علي مواجهة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين يوم الثلاثاء القادم كما سيواجه النصر فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا يوم الاربعاء المقبل



وكان فريق النصر قد استانف تدريباته خلال الأسبوع الماضي ويفاوض النصر أكثر من لاعب لضمهم للفريق خلال الفترة المقبلة.