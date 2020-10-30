ترامب: بايدن سيغلق المصانع وسيدمر صناعة الطاقة

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاقتصاد الأمريكي حقق معدلات كبيرة في أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأشار "ترامب"، خلال مؤتمر انتخابي، إلى أن بايدن سيغلق المصانع ليستورد البضائع من الصين، لافتًا إلى أن بايدن لم ينفذ الوعود التي أطلقها عندما كان في السلطة.



وأضاف أن بايدن لا يهتم بالفئات العاملة أو الضمان الاجتماعي، وأن بايدن سيدمر صناعة الطاقة في الولايات المتحدة.

