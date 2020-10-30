ارتفاع منصات التنقيب فى الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الجمعة، عن ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 10 منصات خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 221 منصة.

في حين تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بنحو منصة واحدة ليصل إلى 72 منصة خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر  بنسبة 1.9 بالمائة إلى 35.47 دولار للبرميل.

فيما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر  بنحو 0.7 بالمائة عند مستوى 37.38 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، انخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.4 بالمائة إلى 3.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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