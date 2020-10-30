وزير قطاع الأعمال: مصنع غزل المحلة سيكون الأكبر في العالم

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:05 م
هشام توفيق
هشام توفيق
شيماء حسن
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كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، التفاصيل المتعلقة بإنشاءات أكبر مصنع عزل في العالم بشركة غزل المحلة، مشيرًا إلى أن بداية العمل في المصنع الجديد سيكون في الربع الأول من العام المقبل.

وقال "توفيق" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "هذا المصنع سيكون أكبر مصنع في العالم كونه يضم 182 ألف مصنع تحت سقف واحد، خاصة أن أكبر مصنع حاليًا يضم 162 ألف مصنع متجاورين".

وأضاف " هذا المصنع لن يحتاج إلى عمالة جديدة، وسيتم تدريب 20 ألف عامل على أعمال المصنع الجديد بداية من أبريل المقبل"، موضحًا أن المركز الرئيسي لتدريب العاملين سيكون في المحلة وآخر مصنع سيتم الانتهاء من عمليات الإنشاءات به سيكون في منتصف 2022".

وفي تصريحات سابقة قال وزير قطاع الأعمال، إن الطلب انخفض على كثير من منتجات شركات قطاع الأعمال بعد دخول شركات القطاع الخاص للمنافسة.

وأضاف "توفيق"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن خسائر قطاع الغزل والنسيج العام الماضي 2.5 مليار جنيه.

وتابع: "نعمل على إعادة القطن المصري إلى مكانته المحلية والعالمية"، مستكملًا: "انتهينا من تطوير محالج الفيوم للقطن، ونطور محالج جديدة في محافظات أخرى".

وفي سياق آخر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، وحيث يضم المجمع الصناعي الجديد بالروبيكي في مرحلته الأولى ٦ مصانع، هى:

مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و٣ مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.
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