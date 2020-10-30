شاهد قبل الافتتاح.. لوحات زيتية فريدة من متحف المركبات الملكية ببولاق

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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ينفرد متحف المركبات الملكية في بولاق، بعدد من اللوحات الزيتية والبورتريهات لملوك وملكات وأميرات وأمراء الأسرة العلوية.

يذكر أنه من المزمع افتتاح المتحف خلال الأيام القادمة، وهو يضم المركبات والصور والأدوات المستخدمة للعربات من عصر أسرة محمد علي باشا.

وحصلت الفجر على تفاصيل تفك اللوحات ومنها، بورتريه للملك فؤاد الأول سلطان مصر في الفترة من 1917 وحتى 1922، والذي أصبح يلقب فيما بعد بملك مصر وسيد النوبة وكردفان ودارفور، وذلك منذ إعلان استقلال مصر في 15مارس 1922.

وعلى يساره بورتريه لزوجته الملكة نازلي، والأخير لإبنته الأميرة فوزية (التي أصبحت إمبراطورة إيران، كأول زوجة لشاه إيران محمد رضا بهلوي).

وبورتريه للخديو إسماعيل، وإحدى زوجاته الأميرة "جانانيار" هانم الفرنسية (شقيقة ديليسبس)، والتي أنجب منها الأمير إبراهيم حلمي، والأميرة زينب هانم، والتي دفنت بمسجد الرفاعي بالقاهرة..

وبورترية للأميرة فائقه إبنة الخديو إسماعيل بالتبني، وهي تمتطي جواد، وعلى اللوحة توقيع الفنان الأرمني أوسكان شيمشيديان بتاريخ1931م.
2)لوحة زيتية لحصان بني اللون يقف في أحد المتنزهات

وتمثال نصفي للخديو إسماعيل ببدلة التشريفة، ويُعد من المقتنيات الفريدة الموجودة بالمتحف، وهو مصنوع من البرونز، كما يوجد عليه توقيع الصانع..صنع في فرنسا.
شاهد قبل الافتتاح.. لوحات زيتية فريدة من متحف المركبات الملكية ببولاق
شاهد قبل الافتتاح.. لوحات زيتية فريدة من متحف المركبات الملكية ببولاق
شاهد قبل الافتتاح.. لوحات زيتية فريدة من متحف المركبات الملكية ببولاق
شاهد قبل الافتتاح.. لوحات زيتية فريدة من متحف المركبات الملكية ببولاق
شاهد قبل الافتتاح.. لوحات زيتية فريدة من متحف المركبات الملكية ببولاق
شاهد قبل الافتتاح.. لوحات زيتية فريدة من متحف المركبات الملكية ببولاق
شاهد قبل الافتتاح.. لوحات زيتية فريدة من متحف المركبات الملكية ببولاق
شاهد قبل الافتتاح.. لوحات زيتية فريدة من متحف المركبات الملكية ببولاق
شاهد قبل الافتتاح.. لوحات زيتية فريدة من متحف المركبات الملكية ببولاق
شاهد قبل الافتتاح.. لوحات زيتية فريدة من متحف المركبات الملكية ببولاق

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