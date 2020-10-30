البورصات الأوروبية تقلص الخسائر الأسبوعية والشهرية بالختام

قلصت البورصات الأوروبية خسائرها الأسبوعية والشهرية بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت بقيادة أسهم قطاع النفط والغاز بصعودها بنحو 1.9 بالمائة.





وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي بوتيرة قياسية في يوم واحد بلغت نصف مليون أمس الخميس.





كما يخطط الاتحاد الأوروبي لتمويل نقل مرضى كورونا عبر الحدود داخل الكتلة لتجنب إثقال كاهل المستشفيات مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء القارة.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا بنحو 16.7 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري، كما نما اقتصاد فرنسا بنسبة 18.2 بالمائة بأكثر من التوقعات.





فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الربع الثالث..





وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 342.3 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية هى الأسوأ منذ مارس بلغت 5.6 بالمائة، كما شهد هبوطاً شهرياً بنحو 5.2 بالمائة.





فيما تراجع "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.08 بالمائة إلى 5577.2 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية وشهرية بنحو 4.8 بالمائة و4.9 بالمائة على الترتيب.





كما شهد "داكس" الألماني هبوطاً بنسبة 0.4 بالمائة إلى 11556.4 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية وشهرية بنسبة 8.6 بالمائة و9.4 بالمائة على التوالي.





في حين ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.5 بالمائة إلى 4594.3 نقطة، لكنه سجل تراجعاً أسبوعياً وشهرياً بنسبة 6.4 بالمائة و4.3 بالمائة على الترتيب.