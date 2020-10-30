ميسي يصدم جماهير بشلونة رغم رحيل بارتوميو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه طرأت تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وسبق أن حاول البرغوث الأرجنتيني الرحيل عن النادي الكتالوني مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وألمح البرنامج أن استمرار ميسي مع برشلونة لا يزال معقدًا على الرغم من استقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وأفاد  بأن علاقة ميسي مع بارتوميو اتسمت بالتوتر الشديد بسبب عدم امتلاك النادي لمشروع واضح في السنوات الأخيرة.

وأكد البرنامج الإسباني أن ميسي سئم من مسألة الاستمرار مع برشلونة وكان يستخدم بارتوميو فقط سببًا للهروب.

وأوضح أن ميسي لم يغلق الباب أمام الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المقبل.

ونوه البرنامج الإسباني أن ميسي ارتبط بالإنضمام إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي بسبب علاقته المميزة مع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي.

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