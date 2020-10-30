كريم محمود عبد العزيز يستمتع بصحراء مصر (صورة)

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شارك الفنان كريم عبد العزيز صورة من أحدث جلسات تصوير له أثناء استمتاعه بأجواء هادئة في صحراء مصر وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر كريم محمود عبد العزيز بملابس العرب في صحراء وكتب تعليقا على الصورة قائلا: "صحراء مصر".



يذكر أن كريم محمود عبد العزيز شارك كضيف شرف في حلقات مسلسل "الاختيار" مع المخرج بيتر ميمي، وتأليف باهر دويدار،، وشارك في بطولته النجوم أمير كرارة وأحمد العوضي وسارة عادل وأحمد فؤاد سليم وماجدة منير وعابد عناني وإسلام حافظ ومحمود حافظ ومحمد رجب ومحمد إمام وعصام السقا ورامز أمير.