عضو الكلية الملكية: ٣ سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا

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قال محمد إمام، عضو لجنة أبحاث فيروس كورونا بالكلية الملكية في لندن، إن العالم كله أمام ثلاث سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "إمام" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة السيناريو الأول يتمثل في حدوث موجة ثانية ضعيفة على غرار ما حدث في الموجات السابقة لعائلات فيروس كورونا.



وتابع "السيناريو الثاني يتمثل في حدوث موجة ثانية مشابهة للموجة الأولى مثلما يحدث كل عام في الأنفلونزا الموسمية، والثالث هو السيناريو الأكثر تشاؤمًا بحدوث موجة ثانية أكثر قوة وشراسة من الأولى كما حدث في الأنفلونزا الإسبانية".



وأشار إلى أن الموجة الأولى لفيروس كورونا حدثت في مصر بعد حدوثها في أوروبا بشهرين ونصف، مستطردًا "علينا ألا نشعر بإحساس الأمان الزائد في مصر، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات وغسل الأيدي 20 ثانية على الأقل والتباعد الاجتماعي واستخدام اليد اليسرى في التعامل مع البيئة".



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 99متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99273 حالات حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 107209 حالات من ضمنهم 99273 حالة تم شفاؤها، و6247 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

