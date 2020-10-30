مفاجآت في قائمة بيراميدز أمام المقاولون العرب.. وغياب "الهداف"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:31 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد جمال
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أعلن الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز القائمة التي تخوض مباراة المقاولون العرب في ختام الدوري الممتاز والتي شهدت غياب النجم الأول عبد الله السعيد.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٣٤ والأخيرة للدوري.

وشملت القائمة المختارة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور

خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: محمد فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - محمود حمادة 

خط الهجوم: حسام غانم

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عبد الله السعيد رياضة بيراميدز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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