جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، عن استمرار الدراسة بجميع كليات الجامعة وكلية الهندسة بالمطرية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم الشاملة والتطهير التي تتخذها الجامعة ضد فيروس كورونا المستجد.





وتنفي جامعة حلوان ماتم تداوله على المواقع الإلكترونية الإخبارية من وجود حالات كورونا، مؤكدة أنه تم الاشتباه بوجود حالتين بكلية الهندسة بالمطرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم، وتم تعقيم وتطهير مبانى الكلية وقاعات المحاضرات والسكاشن والتشديد على الطلاب بإتباع الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.





وتؤكد الجامعة على أنها تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة من حيث توفير الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة و القيام بنشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الاصابة بهذا الفيروس، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم والنظافة اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.