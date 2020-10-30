الزمالك يعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا





كشف مسؤولو نادي الزمالك، عن جاهزية عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، لمباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء الرياضي المغربي.





جاهزية عبد الله جمعة لمباراة الرجاء المغربي





أعلن الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق سيكون جاهزا للتواجد في المواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربي.





وكان عبد الله جمعة قد تعرض للإصابة أمام الإسماعيلي في العضلة الخلفية، حيث انتهى اللقاء بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.





ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي في الرابع من شهر نوفمبر المقبل، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.