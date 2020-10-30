الارصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة وخريطة سقوط الأمطار بجميع محافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع المقبل

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
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الارصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة وخريطة سقوط الأمطار بجميع محافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار خلال الفترة من يوم السبت الموافق 31 أكتوبر2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، حيث تتضمن خريطة سقوط الأمطار، توقعات هيئة الأرصاد الجوية لأماكن سقوط الأمطار حتى يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة في بعض الأماكن وغزيرة ورعدية في أماكن أخرى ببعض المحافظات، وسوف نتناول خلال السطور التالية خريطة سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع المقبل وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

خريطة سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع المقبل:-

اليومخريطة سقوط الأمطار
السبت 31 أكتوبر 2020– أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالسواحل الغربية للبلاد (السلوم، مطروح، الاسكندرية).أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض الأحيان على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء (حلايب، شلاتين، رأس بنس، كاترين).

– أمطار خفيفة على بعض المناطق في شمال وجنوب الصعيد (المنيا، أسبوط، بحيرة ناصر، أبوسمبل).

الأحد 1 نوفمبر 2020– أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق بمحافظة القاهرة الكبرأمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق الوجه البحري (بلطيم، كفر الشيخ، البحيرة).

– أمطار خفيفة ومتوسطة على عدد من المناطق بالسواحل الشمالية (السلوم، مطروح، الاسكندرية، رشيد).

– أمطار متوسطة ورعدية في بعض الاحيان تصل إلى حد السيول في مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب، شلاتين، رأس بنس، القصير، مرسى علم، الغردقة، الزعفرانة، رأس غارب).

– أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية في بعض الاحيان على بعض مناطق شمال وجنوب الصعيد (الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر..).

– أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وقد تصل إلى حد السيول على وسط وجنوب سينا (كاترين، رأس سدر..).

الأثنين 2 نوفمبر 2020– امطار خفيفة على مناطق بمحافظات القاهرة الكبرى.

– امطار خفيفة على بعض المناطق بمحافظات الوجه البحري (بلطيم، كفر الشيخ، البحيرة).

– أمطار خفيفة إلى متوسطة ببعض المناطق بالسواحل الشمالية وشمال سيناء (السلوم، مطروح، الاسكندرية، رشيد، بورسعيد، العريش).

– أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية في بعض المناطق على سلاسل جبال البحر الأحمر .

– أمطار خفيفة ومتوسطة في مناطق (الزعفرانة، رأس غارب، الغردقة).

– امطار خفيفة ومتوسطة وتكون رعدية أحياناً في وسط وجنوب سيناء ومدن قناة السويس، كاترين، رأس سدر.

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020– امطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية (السلوم، مطروح، الاسكندرية، رشيد، بورسعيد، العريش).

- أمطارخفيفة على محافظات شمال الوجه البحري (بلطيم، كفر الشيخ، البحيرة).

–أمطار خفيفة إلى متوسطة في مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب، شلاتين).

الاربعاء 4 نوفمبر 2020- أمطار متوسطة ببعض المناطق بالسواحل الشمالية (السلوم، مطروح، الاسكندرية ، رشيد، بورسعيد).

–أمطار خفيفة ببعض المناطق من شمال الوجه البحري (بلطيم، كفر الشيخ، البحيرة).

–أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

الخميس 5 نوفمبر 2020–أمطار خفيفة و متوسطة أحياناً على بعض المناطق بالسواحل الشمالية (السلوم، مطروح، الاسكندرية، رشيد، بورسعيد، العريش..)؟

– أمطار خفيفة ومتوسطة أحياناً بمناطق بلطيم وكفر الشيخ والبحيرة.

–أمطار خفيفة بمحافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة.


الارصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة وخريطة سقوط الأمطار بجميع محافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع المقبل

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