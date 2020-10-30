عمر الشناوي: دخلت التمثيل بالصدفة.. وارتباطي باسم جدي "فخر ومسئولية"

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قال الفنان عمر الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، إنه يحب السينما ويعشقها منذ صغره، وكان يستأجر فيلمًا ليشاهده مع والده كطقس دائم كل خميس.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان يوسف، ببرنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد"، في تغطية خاصة من مهرجان الجونة، أن عمله في التمثيل جاء بالصدفة.



وأوضح حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، أنه لم يكن في نيته العمل كممثل ولكنه كان يحب الإخراج، مشيرا إلى أن أول أعماله كان مسلسل"الأب الروحي".



ولفت إلى أن ارتباط اسمه بجده كمال الشناوي يعد فخر ومسئولية، مؤكدا أن المسئولية تأتي من كونه لا يريد أن يضر بسمعة الفنان الكبير كمال الشناوي من خلال أن يتحدث أحد عن أن حفيده لا يجيد التمثيل.

