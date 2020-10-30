جوزيه يوجه رسالة هامة إلى لاعبي الأهلي

قام البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، بتهنئة محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده، كما قام بتوجيه رسالة هامة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وقال جوزيه في مقطع مصور نشرته الصفحة الرسمية للأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" :" أود أن أهنئ السيد الرئيس محمود الخطيب بعيد ميلاده، اليوم هو يوم ميلاد نجلي أيضًا، كل عام وأنت بخير يا بيبو".





ووجه جوزيه رسالة هامة وتحفيزية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلًا : "أتمنى لكم التوفيق في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، فالأهلي غائب عن النهائي منذ سنوات".





وأضاف مدرب الأهلي السابق :" الفريق يلعب النهائي من أجل الفوز فقط، فالقلق شيء طبيعي قبل المباراة لكن بمجرد أن تبدأ المواجهة ثقوا أنكم الأفضل".





ويواجه الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، والتي ستقام يوم الرابع من نوفمبر المقبل.