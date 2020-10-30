بعد زلزال إزمير.. تسونامى يضرب تركيا بمنطقة "سفري حصار"

قالت وسائل الإعلان التركية، اليوم الجمعة، عن حدوث تسونامي بمنطقة "سفري حصار"، بعد زلزال إزمير الذي ضرب البلد خلال الساعات الماضية ووصلت قوته لأكثر من 6.6 درجه على مقياس ريختر.

وأوضح الهلال الأحمر التركي، إلى أنه أرسل طاقم مؤلف من 48 فرد، و16 مركبة، ومطبخا متنقلا ومعدات تخدم 25 ألف شخص في المنطقة التى ضربها الزلزال، موكدا انهيار 4 مبان بالكامل وأكثر من 10 أبنية بشكل جزئي وتضرر العديد من المباني.

من جانبها، أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال إلى 6 قتلى و202 مصاب، وكانت الحصيلة الأولية تشير إلى مصرع 4 وإصابة 120.