فوز مركز شباب سمنود وقليوب في ترقي الصعود للقسم الثالث

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق الفريق الكروي الأول بمركز شباب سمنود فوزا هاما ومثيرا على حساب فريق مركز شباب الدلنجات، بهدف نظيف، في ختام منافسات الدور الأول من دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثالث.

وتغلب فريق مركز شباب قليوب فوزا غاليا على حساب ضيفه نادي منوف، بهدفين مقابل هدف، في الجولة ذاتها، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط، ويبقى منوف برصيد 3 نقاط.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الثاني يوم الأربعاء المقبل، 4 نوفمبر، حيث يستقبل منوف نظيره قليوب، ويحل الدلنجات ضيفا على سمنود.

ترتيب المجموعة 

1. شباب الدلنجات 6 نقاط
2. شباب سمنود   4 نقاط
شباب قليوب   4 نقاط
نادى منوف   3 نقاط

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