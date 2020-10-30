خبير أمن معلومات يوضح كيف تكتشف أن هاتفك مخترق

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قال المهندس عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات، إن اختراق الهاتف المحمول يمكن أن يحدث من خلال عدة طرق، ومنها الدخول على المواقع الإباحية، وتحميل برامج الاختراق.



وأشار "عبدالمنعم"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك عدة مؤشرات تدل على أن الهاتف المحمول مخترق ومنها نفاذ شحن البطارية بشكل سريع عن المعتاد، وانتهاء باقة الإنترنت بصورة أسرع يعتبر دلالة على وجود برامج خبيثة بالهاتف.



وأضاف أن من يتشكك في أن هاتفه مخترق يمكنه أنه يطلب شرح تفصيلي لفاتورة الإنترنت، منوها بأن ليس كل أنواع الهواتف متاح لها الحصول على فاتورة تفصيلية لاستخدام الإنترنت.

