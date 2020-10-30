نشرة حوادث "الفجر".. ندوات دينية تثقيفية بمختلف المواقع الشرطية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

نادي القضاة: حرية التعبير مقيدة باحترام حقوق ومشاعر الآخرين ورموزهم الدينية

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، بأن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.


أمرت نيابة عين شمس، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية، لمعرفة أسباب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.

نظمت الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، وكذا قوات الأمن بمديريات أمن (القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – المنيا – أسيوط – البحر الأحمر ) ندوات دينية وتثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والمجندين بحضور عدد من كبار أئمة وزارة الأوقاف.


ضبط أكثر من 6 كيلو لمخدر الحشيش بحوزة عامل بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أكثر من 6 كيلوجرامات لمخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بسوهاج بقصد الاتجار.

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