ياسمين صبري تتألق في يخت وسط البحر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في يخت وسط البحر وقت الغروب حيث استمتعت ياسمين صبري بهذه الأجواء.

وحرصت الفنانة ياسمين صبري على حضور فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حيث تألقت بفستان أزرق ملئ بالأحجار الكريمة حيث أبهرت به جميع الحضور.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" والذي حقق نجاحا كبيرا.
ياسمين صبري تتألق في يخت وسط البحر
ياسمين صبري تتألق في يخت وسط البحر

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