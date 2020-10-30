مولوية وورش ومعرض تصوير في متحف الفن الإسلامي احتفالًا بالمولد النبوي



واستمرت الفاعليات بورشة عمل حصان من الورق المقوى الملون تحت إشراف عزه رمضان، ورشه حكي تراثي عن مولد النبي صل الله عليه وسلم قام بها سراج الدين عبد القادر شاعر القافلة المحمدية ونيرمين مصطفي.



كما سعد الأطفال بفقره خيال الظل التى تحكي عن علامات النبوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ ولادته.



كما القت الشعر في مدح الرسول صلي الله عليه وسلم في قصيدة من نظم الشاعرة الصغيرة ملك محمود خليل والختتمت الفاعليات بفقرة المولوية بمشار فرع ثقافة القاهرة

نظم متحف الفن الإسلامي احتفاليه كبرى احتفالا بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت عنوان "رحمة للعالمين"وشهد الاحتفالية الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي وليلي بيداح حرم الوزير المفوض لدوله المغرب العربي والشيخ عاشور مبروك مدير وعظ القاهرة ووفد من مشيخه الأزهر الشريف ولفيف من أساتذه الجامعةروالسادة الحضور.وبدأت الفاعليات بجوله للسادة الزائرين للتعريف بمقتنيات المتحف والحضارة الإسلامية أعقبها افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية التي توثق عادات وتقاليد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمشاركه ١٠ فنانين من محافظات مصر المختلفهوأقيم علي هامش المعرض ورشه تعليمية لعمل عروسة المولد بإعادة تدوير الورق تحت إشراف الفنان مسعد بلتاجي.كما قام قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة باستضافة أطفال جمعية البلقيني لعمل ورشة عروسه المولد تحت إشراف مروة أبو الدهب.