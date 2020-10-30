مولوية وورش ومعرض تصوير في متحف الفن الإسلامي احتفالًا بالمولد النبوي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
نظم متحف الفن الإسلامي احتفاليه كبرى احتفالا بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت عنوان "رحمة للعالمين"

وشهد الاحتفالية الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي وليلي بيداح حرم الوزير المفوض لدوله المغرب العربي والشيخ عاشور مبروك مدير وعظ القاهرة ووفد من مشيخه الأزهر الشريف ولفيف من أساتذه الجامعةروالسادة الحضور.

وبدأت الفاعليات بجوله للسادة الزائرين للتعريف بمقتنيات المتحف والحضارة الإسلامية أعقبها افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية التي توثق عادات وتقاليد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمشاركه ١٠ فنانين من محافظات مصر المختلفه

وأقيم علي هامش المعرض ورشه تعليمية لعمل عروسة المولد بإعادة تدوير الورق تحت إشراف الفنان مسعد بلتاجي.

كما قام قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة باستضافة أطفال جمعية البلقيني لعمل ورشة عروسه المولد تحت إشراف مروة أبو الدهب.

واستمرت الفاعليات بورشة عمل حصان من الورق المقوى الملون تحت إشراف عزه رمضان، ورشه حكي تراثي عن مولد النبي صل الله عليه وسلم قام بها سراج الدين عبد القادر شاعر القافلة المحمدية ونيرمين مصطفي.

كما سعد الأطفال بفقره خيال الظل التى تحكي عن علامات النبوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ ولادته.

كما القت الشعر في مدح الرسول صلي الله عليه وسلم في قصيدة من نظم الشاعرة الصغيرة ملك محمود خليل والختتمت الفاعليات بفقرة المولوية بمشار فرع ثقافة القاهرة
مولوية وورش ومعرض تصوير في متحف الفن الإسلامي احتفالًا بالمولد النبوي
مولوية وورش ومعرض تصوير في متحف الفن الإسلامي احتفالًا بالمولد النبوي
مولوية وورش ومعرض تصوير في متحف الفن الإسلامي احتفالًا بالمولد النبوي
مولوية وورش ومعرض تصوير في متحف الفن الإسلامي احتفالًا بالمولد النبوي
مولوية وورش ومعرض تصوير في متحف الفن الإسلامي احتفالًا بالمولد النبوي
مولوية وورش ومعرض تصوير في متحف الفن الإسلامي احتفالًا بالمولد النبوي
مولوية وورش ومعرض تصوير في متحف الفن الإسلامي احتفالًا بالمولد النبوي
مولوية وورش ومعرض تصوير في متحف الفن الإسلامي احتفالًا بالمولد النبوي
مولوية وورش ومعرض تصوير في متحف الفن الإسلامي احتفالًا بالمولد النبوي
مولوية وورش ومعرض تصوير في متحف الفن الإسلامي احتفالًا بالمولد النبوي

أخبار تهمك

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 23 ساعة

نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و 18 دقيقة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بشري سارة في الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

الكشف عن سر عدم عودة حجازي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:11 م

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه