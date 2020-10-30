الأرصاد تُحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق (بيان)



طقس السبت نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس السبت ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم- مطروح- الإسكندرية).



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب- شلاتين- رأس بيناس- كاترين).



- أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب البلاد (أسيوط- المنيا- بحيرة ناصر- أبو سمبل).





الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 31 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته الهيئة.