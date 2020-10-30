عمر السعيد: "لسه متجوزتش.. وست واحدة تهد بلد"

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قال الفنان عمر السعيد، إنه يتوقع أن يحصد الفيلم الفلسطيني "200 متر"، على جائزة خلال مهرجان الجونة.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان يوسف، ببرنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد" في تغطية خاصة من مهرجان الجونة، أن الفيلم يحكي عن قصة العبور إلى الضفة الغربية في فلسطين إلى إسرائيل.



وتابع الفنان عمر السعيد أن الإجراءات الاحترازية مطبقة بالكامل خلال مهرجان الجونة وهو ما يجعل هناك اطمئنان من جميع المتواجدين.



وحول مسلسله الجديد "أسود فاتح"، قال إنه تم تصوير مشاهد قبل انتشار فيروس كورونا ثم تم التصوير في لبنان خلال الأحداث الأخيرة وتفجير مرفأة بيروت.



وعن حالته الاجتماعية، قال الفنان عمر السعيد بأنه لم يتجوز حتى الآن قائلا:"امرأة واحدة تهد بلد ولازم الست تكون جدعة".





