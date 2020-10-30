إيفرتون يفقد رودريجيز أمام نيوكاسل يونايتد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، أن نجم الفريق خاميس رودريجيز سيغيب عن مواجهة نيوكاسل يونايتد، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وقال أنشيلوتي إنه يتوقع أن يكون اللاعب الكولومبي متاحا للعب مع الفريق في مباراته أمام مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل.





وسيكون متاحا أمام أنشيلوتي الاعتماد على الثنائي جونجوي كيني وجيراد برانثوايت بعد أن تعافيا من مشاكل الكاحل.





ويستمر غياب سياموس كولمان قائد الفريق بسبب إصابة في أوترا الركبة، كما يغيب أيضا ماسون هولجات.





كما يغيب أيضا ريتشارليسون ولوكاس ديني بسبب الإيقاف.





وقال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، والذي نشر على الموقع الرسمي للنادي :"لعب خامس كل المباريات ولديه مشكلة بسيطة".





وأضاف:"إنه يحتاج للراحة في هذه المباراة وأعتقد أنه سيكون متاحا في المباراة المقبلة".





وأضاف:"حقيقة أن لدينا لاعبين غائبين ، مهمة لتجعلنا نعرف جودة الفريق".





وأكد:" سيحصل لاعبون آخرون على فرصة للعب، لإظهار إمكانياتهم ومساعدة الفريق للبقاء على قمة جدول الترتيب".



