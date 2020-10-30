بالأرقام.. قطاع السياحة في تركيا يشهد انتكاسة كبرى

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن عدد الزوار في تركيا تراجع بواقع 71.34% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

 

وزار ما مجموعه 11.9 مليون شخص تركيا بين يناير وسبتمبر، مقارنة بـ41.5 مليون خلال نفس الشهور من 2019.

 

وألقت قيود السفر العالمية جراء جائحة كورونا بظلالها بالفعل على صناعة السفر التركية وهي أحد مصادر الدخل الرئيسية للدولة ذات الاقتصاد الهش.

 

وسجلت تركيا نحو 371 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، و10 آلاف و99 وفاة منذ الإعلان عن أول حالة في 11 مارس.

 

وفي سياق ذي صلة، أكدت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6% على أساس سنوي في سبتمبر ليبلغ 4.828 مليار دولار وفقاً لنظام التجارة العام.

 

وقال المعهد الجمعة، إن الصادرات التركية زادت 4.8% فيما قفزت الواردات 23% مقارنة مع سبتمبر عام 2019.

 

وفي أول 9 أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5% إلى 37.86 مليار دولار.

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