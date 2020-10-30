التنمية المحلية: حصيلة مخالفات البناء ستعود على المواطن.. وما تحقق إنجاز

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:05 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار مد فترة تلقي طلبات التصالح جاء كاستجابة كريمة من رئيس الوزراء لطلبات المواطنين، مشيرا إلى أنهم تلقوا 2 مليون و100 ألف طلب تصالح حتى الىن وهو ما يعتبر انجاز حقيقي.

وأشار "قاسم"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء أكثر من مرة تسهيلا على المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي، منوها بأن إجمالي حالات المخالفة تصل إلى 3 مليون حالة مخالفة.
وعن وجود إمكانية أخرى لمدة فترة التصالح، عقب المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، قائلا: "لكل حدث حديث"، مؤكدا أن حصيلة مخالفات البناء ستعود على المواطن في صورة خدمات.

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