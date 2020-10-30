روسيا تعرب عن قلقها من تسلل مرتزقة أردوغان إلى أراضيها

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، اليوم الجمعة، أن روسيا قلقة من احتمال تسلل بعض المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا سابقًا إلى قره باغ.





وقال سيرومولوتوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الخارجية الروسية لا يمكن أن تتغاضى عن احتمال تسلل مرتزقة من سوريا وليبيا يقاتلون الآن في قره باغ إلى داخل روسيا، موضحًا أن احتمال هذا الخطر لا يمكن إنكاره.





وتابع: "في الحرب ضد الإرهاب يمكن توقع أي شيء، ويجب التحسب لأي أمر ف لا يمكن اعتبار أي شيء تافه في هذه المعركة".





وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه من المهم تحليل جميع المخاطر، بما في ذلك المخاطر المحتملة، لكي تكون استباقيًا، مشدداً على أن وكالات إنفاذ القانون الروسية تتابع التطورات بدقة وتحافظ على آذان صاغية على أرض الواقع وعلى ما يجري في منطقة النزاع".





وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعرب في وقت سابق، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، عن قلقه حيال نقل أنقرة للمقاتلين الأجانب والسوريين إلى قره باغ على نحو متزايد.



