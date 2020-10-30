روسيا تعرب عن قلقها من تسلل مرتزقة أردوغان إلى أراضيها

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، اليوم الجمعة، أن روسيا قلقة من احتمال تسلل بعض المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا سابقًا إلى قره باغ.

وقال سيرومولوتوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الخارجية الروسية لا يمكن أن تتغاضى عن احتمال تسلل مرتزقة من سوريا وليبيا يقاتلون الآن في قره باغ إلى داخل روسيا، موضحًا أن احتمال هذا الخطر لا يمكن إنكاره.

وتابع: "في الحرب ضد الإرهاب يمكن توقع أي شيء، ويجب التحسب لأي أمر ف لا يمكن اعتبار أي شيء تافه في هذه المعركة".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه من المهم تحليل جميع المخاطر، بما في ذلك المخاطر المحتملة، لكي تكون استباقيًا، مشدداً على أن وكالات إنفاذ القانون الروسية تتابع التطورات بدقة وتحافظ على آذان صاغية على أرض الواقع وعلى ما يجري في منطقة النزاع".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعرب في وقت سابق، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، عن قلقه حيال نقل أنقرة للمقاتلين الأجانب والسوريين إلى قره باغ على نحو متزايد.

أخبار تهمك

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و 21 دقيقة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

بشري سارة في الأهلي

منذ ساعة و نصف

نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن سر عدم عودة حجازي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:11 م

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه