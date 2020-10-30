تجهيزات جميلة عوض لثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة جميلة عوض تحضيرات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عوض" أثناء وضع الميك أب في ثامن أيام المهرجان والتي حرصت أيضا على حضور اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي وتألقت بجمبسوت بينك أبهرت به الجميع.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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