عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:11 م
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المواعيد الجديدة لمباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي والمباراة النهائية.

وجاء بيان الكاف كالأتي:-

تعلن لجنة CAF المنظمة لمسابقات الأندية وتراخيص الأندية أنه تم إعادة جدولة المباريات المتبقية من توتال CAF دوري الأبطال لهذا الموسم على النحو التالي:

• مباراة نصف النهائي: الزمالك - الرجاء يوم 4 نوفمبر 2020 الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش على ستاد القاهرة الدولي ، مصر.

• المباراة النهائية: الفائز من الزمالك والرجاء - الأهلي يوم 27 نوفمبر 2020 الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، مصر.

تم التأجيل بناءً على طلب السلطات في الاتحاد العضو المضيف، ووفقًا للبروتوكول الدولي الخاص بـ COVID 19.

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