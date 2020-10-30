أمطار رعدية علي هذه المناطق.. بيان مهم من هيئة الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

طقس غدا السبت:



وأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر(حلايب-شلاتين-رأس بيناس-كاترين)، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب البلاد (أسيوط- المنيا- ابوسمبل- بحيرة ناصر)، كما والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



طقس يوم الأحد المقبل:



وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل، طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارًا.



وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال وجنوب الصعيد، وأيضًا أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا تصل الى حد السيول على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب.



طقس يوم الإثنين المقبل:



وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد يوم الإثنين المقبل، طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارًا.



وعن الظواهر الجوية يوم الإثنين المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب.





درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:



وتبلغ درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22.



وتسجل درجات الحرارة يوم الأحد المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 22.



وفيما يخص درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 22.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة كثيفة في الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارًا.وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، شبورة في الساعات الأولي مصحوبة سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم -مطروح-الأسكندرية).