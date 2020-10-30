زيدان يعلق على واقعة ثنائي ريال مدريد

علق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على أزمة ثنائي الملكي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور والتي وقعت في مباراة الفريق أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا.





وكان بنزيمة كشف دون قصد مؤخرا عن رأيه في شريكه المهاجم فينيسيوس وسيأمل الثنائي الآن في توحيد الصف، عندما يلتقي ريال مدريد مع ويسكا في دوري الدرجة الأولى الإسباني غداً السبت.





وأظهر برنامج تيليفوت على التلفزيون الفرنسي بنزيمة يتحدث إلى المدافع فيرلان ميندي عن فينيسيوس بين الشوطين في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 مع مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ في دوري الأبطال يوم الثلاثاء. وفي الوقت الذي كان يقف فيه فينيسيوس على بعد أمتار قليلة في النفق المؤدي لغرف الملابس همس بنزيما لمواطنه ميندي بالفرنسية قائلا "لا تمرر له. إنه يلعب ضدنا" منتقدا أداء شريكه في الهجوم في الشوط الأول بعد أن تأخر فريقه 1-0.





ولم يرد بنزيمة على هذا المقطع لكنه أعاد نشر تغريدة على تويتر لوكيل أعماله السابق كريم الجزيري ينتقد فيها برنامج تيليفوت ويصفه بأنه "يبحث بطريقة غير شريفة عن الإثارة".





ويلعب ميندي وفينيسيوس جهة اليسار لكن المدافع لم يتعاون جيدا مع الجناح البرازيلي بعد حديث بنزيما ومرر له الكرة ثلاث مرات فقط في الشوط الثاني.





وتأخر ريال مدريد بعدها 2-0 لكنه تعادل في النهاية بفضل هدفي بنزيمة وكاسيميرو في الأنفاس الأخيرة رغم أن النتيجة أخفت بالكاد أداء باهتا آخر بعد أن بدأ الفريق يستعيد عافيته بفوز كبير 3-1 مطلع الأسبوع على برشلونة.





وأكد زيدان في مؤتمر صحافي أن تقارير محلية ذكرت أن فينيسيوس وبنزيمة أنهيا أي مشاعر سلبية بينهما خلال التدريبات الخميس "الشيء الأكثر أهمية أن هذا الثنائي أنهيا أي مشاعر سلبية بينهما. تحدث الكثير من الأمور في أرض الملعب لكنها تبقى هناك دائما.





وقال "من الجيد أن تحدث هذه الأشياء التي تعكس نشاط وحيوية أي فريق".





وسيفتقد ريال جهود المدافعين داني كاربخال وناتشو فرنانديز وألفارو أودريوزولا في مواجهة ويسكا كما يغيب لاعب الوسط مارتن أوديجارد.





ومن بين أسباب تذبذب مستوى ريال مدريد هذا الموسم تراجع أداء مهاجميه. وسجل بنزيما 27 هدفاً في كل المسابقات الموسم الماضي لكنه هز الشباك مرتين فقط هذا الموسم.





وسجل فينيسيوس خمسة أهداف فقط الموسم الماضي ورغم التوقعات بأنه سيتفوق على هذا الرقم في الموسم الحالي، حيث سجل بالفعل ثلاثة أهداف حتى الآن، فانه يتوتر كثيراً في منطقة الجزاء.





وأيضا كما شرح بنزيما لزميله ميندي فان فينيسييوس يبدو مختلفا عن بقية زملائه.





ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري الإسباني متأخراً بنقطة واحدة عن ريال سوسيداد المتصدر والذي يحل ضيفاً على سيلتا فيغو يوم الأحد.





ويحتل برشلونة المركز 12 لكنه استعاد ثقته بنفسه بعد الهزيمة في مباراة قمة إسبانيا بالفوز على يوفنتوس 2-0 يوم الأربعاء بعد أداء وصفه المدرب رونالد كومان بأنه الأفضل لبرشلونة هذا الموسم.





وسيلعب برشلونة مع مضيفه الافيس ويسعى لتحقيق أول انتصار في الدوري في أربع مباريات بينما يلعب أتليتيكو مدريد، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في المسابقة، في ضيافة أوساسونا.



