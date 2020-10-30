محمود متولي يظهر في "التتش" وربيعة يواصل التأهيل بالأهلي





حضر محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران الفريق الأحمر عصر اليوم الجمعة في ملعب التتش بالجزيرة، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على حالته بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا.





وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود على الاطمئنان على حالة اللاعب، الذي كان حريصًا على مصافحة الجهاز الفني قبل انطلاق المران.





وفي سياق أخر استكمل رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.





وأدى اللاعب جلسة في الجيم قبل استكمال برنامجه التأهيلي في الملعب، على هامش مران الفريق الجماعي اليوم.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا السبت في ختام منافسات مسابقة الدوري ا



