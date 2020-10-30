تعرف على نشاط وزارة الزراعة واستطلاح الأراضي فى أسبوع

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" العاشر، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٣ وحتى ٢٩ اكتوبر، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.





وأصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.





وضمن نشاط السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال هذا الاسبوع، استقبل البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" برئاسة اوميت مانسيز مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأدنى، حيث تلقى تقريرا شاملا حول مشروعات الايفاد المنفذة في مصر، والمشروعات الجاري تنفيذها خاصة المتعلقة بتحديث نظم الري، كما شارك في اجتماع لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، حيث أكد أن نجاح الصادرات الزراعية هو نجاح للدولة المصرية بالكامل، مشيدا بالجهود التي يقوم بها المصدرين والمزارعين والمنتجين، وماحققوه من انجاز هذا العام رغم ظروف ازمة فيروس كورونا.

واستقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي "سيرجي ترينتيف" سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات في مجال المعدات والبحوث الزراعية، كما افتتح ورشة عمل الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، حيث تم على هامش الاحتفال تكريم المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية لمحصول القمح هذا العام.





وشهد هذا الاسبوع اطلاق فعاليات ورشة العمل التدريبية، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المركز الاقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى، بعنوان: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الارشاد الزراعي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكد المشاركون على عدد من التوصيات الهامة على رأسها: ضرورة التوسع في تنفيذ المنصات الارشادية التعليمية على مواقع الانترنت، وتطبيقات التليفون المحمول، والترويج لها وتعميم سبل الاستفادة منها، بما يساهم في توصيل المعلومات للمزارع بشكل جيد وسريع، كذلك انشاء مجموعات مشتركة في وسائل التواصل الاجتماعي، للمساهمة في توسيع وسرعة انتشار المعلومة، وضمان قوة تأثيرها.









واعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ملخص بأهم ما تم من أشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إصدار (436) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلاً عن الموافقة على تسجيل عدد (164) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 91 محلية، 73 مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، كما إعتمد مجلس ادارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة مبلغ 576 مليون جنيه لعدد 3700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو.

كما عُقد الاجتماع التنسيقي، بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمشروعات القومية التى توفرها الدولة والوزراة للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها.









وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه تم حتى الآن زيارة 61501 منـزل، في 3433 قرية بكافة محافظات الجمهورية، استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بداية الخطة في أغسطس الماضي ، حيث تم فحص حوالي 216 ألف و 560 حيوان.، وذلك لرصد أمراض الحمى قلاعية، الجلد العقدي، طاعون المجتـرات الصغيرة، حمى الثلاث أيام، جدري الاغنام، حمي الوادي المتصدع، كذلك أعلن مركز بحوث الصحراء، تقديم كافة أوجه الدعم لمزارعي محصول الزيتون بمحافظة مطروح، وخاصة بالتزامن مع بدء موسم جني ثمار الزيتون، والذي تشتهر به المحافظة، حيث تم تشغيل معصرة وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وإتاحة خدماتها بأسعار مخفضة للمزارعين.





وشهدت محافظة الوادي الجديد جهود مكثفة لسرعة انجاز منظومة تحديث الري الحقلي بالمحافظة، حيث زار وفد من أعضاء جمعية شباب الأعمال المحافظة لمناقشة تحديث أحد الابار وتجهيزها كنموذج ارشادي يظهر علي ارض الواقع الفروق الجوهرية للنظام الحديث، كما تم تنظيم عدد من الندوات الارشادية لتوعية المزارعين بأهمية التحول للنظم الحديثة.