بدخل ١٥٠٠ جنيه.. تفاصيل الوحدات السكنية الجديدة

Advertisements

فى إطار اهتمام الدولة المصرية بذوى الاحتياجات الخاصة، تسعى الحكومة إلى توفير الخدمات التى يحتاج إليها هؤلاء الأشخاص، الذين يوليهم الرئيس أهمية بالغة، ويتجلى ذلك من خلال توجيهاته الدائمة بتذليل جميع العقبات التى تواجههم، وتوفير الخدمات التى يحتاجون إليها.



وخصصت الحكومة المصرية عددا من وحدات الإسكان، التى يتم الإعلان عنها، فى مختلف المدن الجديدة، لذوى الاحتياجات الخاصة فقط دون غيرهم.



وحدات ذوى الاحتياجات الخاصة



وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، بدءا من بعد غد الأحد، 1 نوفمبر 2020، وحتى يوم الأحد 8 نوفمبر 2020.



وأوضح وزير الإسكان أن تلك الوحدات يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ويتم تسليمها خلال 36 شهرا، فى عدد من المدن الجديدة.



مواعيد فتح باب حجز الوحدات



أضاف الجزار أنه سيتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مقدمات جدية الحجز، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، بدءا من يوم الإثنين 9 نوفمبر 2020، وحتى يوم الإثنين 7 ديسمبر 2020.



وأكد وزير الإسكان، أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعما غير مباشر يتراوح بين 210 إلى 280 ألف جنيه، لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة تكلفة تنفيذ المرافق العامة، وقيمة الانتفاع بالأرض، والأعباء التمويلية، ودعم عائد التمويل العقارى، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما يقدم الصندوق دعما نقديا مباشرا للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه، حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة.



أما بالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، فأوضح وزير الإسكان أن الدولة تتحمل دعما غير مباشر يتراوح بين 190 إلى 250 ألف جنيه، لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة الانتفاع بالأرض، ودعم عائد التمويل العقارى، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.





وحدات محدودى الدخل



قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية".



وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه يتم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، فى 12 مدينة جديدة، هى: بدر "حدائق العاصمة"، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار"، و15 مايو، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، ويُحظر شراء الوحدات نقدا، ويتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7 % سنويا "متناقصة" لمدة تصل إلى 20 عاما، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40% من صافى الدخل الشهرى "بزيادة سنوية تصل إلى 7%"، حيث يتم حسابه طبقا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.



وهناك بعض الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، تشمل:



- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصرى الجنسية.



- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاما، ولا تزيد عن 50 عاما، فى تاريخ نهاية الإعلان.



- أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه.



- أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، بحيث لا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يعادل 6 آلاف جنيه شهريا، وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.



- لا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر"، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.



- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر"، أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.



- ألا يكون المتقدم أو الأسرة "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر" قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.



- ويشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها، أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.



- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح، سواء المباشر وغير المباشر، وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.



- يتم التخصيص إلكترونيا، عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي.



- فى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها، تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالى: المتزوج ويعول، شاملًا: الأرمل والأرملة، والمطلق والمطلقة من العائلين، والأولوية للأصغر سنا، وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنا.



وحدات متوسطى الدخل



وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 75 مترا مربعا، عبارة عن غرفتين وصالة، بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية لا ترد ولا تسترد، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية "12 دفعة"، 2100 جنيه، كما يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا، عبارة عن 3 غرف وصالة، بمقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية، لا ترد ولا تسترد، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية "12 دفعة"، 2600 جنيه، بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85% من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.



وفيما يتعلق بوحدات الإسكان لمتوسطى الدخل، قالت مى عبد الحميد: "يتم طرح 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمتوسطي الدخل، فى 11 مدينة جديدة، هى: بدر "حدائق العاصمة"، وحدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، و15 مايو، والعاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر "غرب أسيوط"، ورشيد الجديدة، وأسوان الجديدة، وبنى سويف الجديدة.



وأوضحت أنه يتم طرح وحدات بمساحة 100 متر مربع، عبارة عن 3 غرف وصالة، بمبلغ جدية حجز 48 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية، لا ترد ولا تسترد، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية "12 دفعة"، 10 آلاف جنيه، بجانب وحدات بمساحة 100 مترات مربعة، عبارة عن 3 غرف وصالة، بمبلغ جدية حجز 51 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية، لا ترد ولا تسترد، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية "12 دفعة"، 10.5 ألف جنيه، وكذا وحدات بمساحة 120 مترا مربعا، عبارة عن 3 غرف وصالة، بمبلغ جدية حجز 55 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية، لا ترد ولا تسترد، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية "12 دفعة"، 11.5 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد 5% من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 65% من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.



وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يتم سداد ثمن الوحدة المتبقى بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 8% سنويا "متناقصة" لمدة تصل إلى 20 عاما وفقا لشروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 وتعديلاتها.



وهناك بعض الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمين لحجز وحدات متوسطى الدخل، تشمل:



- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصرى الجنسية.



- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاما فى تاريخ نهاية الإعلان.



- أن يكون المتقدم من متوسطى الدخل، بحيث لا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 108 آلاف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 9 آلاف جنيه شهريا، وعن 84 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يُعادل 7000 جنيه شهريا.



- لا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.



- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر" أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.



- ألا يكون المتقدم أو الأسرة "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر" قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، أو استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.



- يتم التخصيص إلكترونيا، عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور.



- فى حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوى الاحتياجات الخاصة عن نسبة 5% من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها، تكون الأولوية طبقا للترتيب التالى: المتزوج ويعول، شاملا: الأرمل والأرملة، والمطلق والمطلقة، من العائلين، والأولوية للأصغر سنا، وفى حالة تساوي السن، تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنا، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين غير متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة عن عدد الوحدات السكنية المتاحة بعد خصم الوحدات السكنية المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمدن المعلن عنها، يتم عمل قرعة إلكترونية عشوائية لترتيب الحاجزين.