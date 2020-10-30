على الشاطئ.. إليسا تستمتع بآخر أيام الصيف

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استمتعت الفنانة إليسا بآخر أيام فصل الصيف وذلك من خلال قضائها بعض الأيام على البحر وشاركت صورة لها من استمتاعها بهذه الأيام عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت إليسا بالمايوه على الشاطئ وكتبت تعليقا قائله: "الإستمتاع بآخر أيام الصيف".



يذكر أن آخر أعمال إليسا، ألبوم "صاحبة رأي" وشاركت جمهورها بأغنية بنفس الاسم، للتعبير عن شخصية النساء القوية التي لديها رأي وقادرة على مواجهة المواقف المختلفة.