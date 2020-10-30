عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:45 م
Advertisements
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ السبت، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-
علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجيرالدو ومحمد هاني وشادي رضوان ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.
واستبعد موسيماني كلا من :- محمود متولي ومحمد محمود ورامي ربيعة وحسين الشحات للإصابة، وعلي معلول لعدم الجاهزية، ومحمد الشناوي وجونيور أجاي للراحة، وحمدي فتحي وعمرو السولية للإيقاف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا