عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:45 م
الأهلي
الأهلي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ السبت، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:- 

علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجيرالدو ومحمد هاني وشادي رضوان ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

واستبعد موسيماني كلا من :- محمود متولي ومحمد محمود ورامي ربيعة وحسين الشحات للإصابة، وعلي معلول لعدم الجاهزية، ومحمد الشناوي وجونيور أجاي للراحة، وحمدي فتحي وعمرو السولية للإيقاف.

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